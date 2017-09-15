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09:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Началась проверка по факту гибели пешехода.

В Перми мужчина погиб на железной дороге. Сотрудники транспортной полиции Перми устанавливают обстоятельства несчастного случая.

14 сентября дежурная по станции Пермь-II сообщила в отдел полиции, что на перегоне «Бахаревка — Пермь- II» травмирован мужчина, который перебегал железнодорожные пути перед грузовым поездом.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции, следователи Пермского СО на транспорте УрСУТ СК России», — сообщили в пресс-службе пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Во время проверки выяснилось, что в 10 часов 20 минут 52-летний мужчина пытался перебежать железнодорожные пути перед близко идущим поездом по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал.

Машинист сигналил пешеходу и пытался затормозить, но несчастного случая избежать не удалось.

Мужчина получил травмы и скончался.

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