В Перми грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Началась проверка по факту гибели пешехода.
Началась проверка по факту гибели пешехода.
В Перми мужчина погиб на железной дороге. Сотрудники транспортной полиции Перми устанавливают обстоятельства несчастного случая.
14 сентября дежурная по станции
«На место происшествия выехала
Во время проверки выяснилось, что в 10 часов 20 минут 52-летний мужчина пытался перебежать железнодорожные пути перед близко идущим поездом по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал.
Машинист сигналил пешеходу и пытался затормозить, но несчастного случая избежать не удалось.
Мужчина получил травмы и скончался.