В Перми грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Перми мужчина погиб на железной дороге. Сотрудники транспортной полиции Перми устанавливают обстоятельства несчастного случая.

14 сентября дежурная по станции Пермь-II сообщила в отдел полиции, что на перегоне «Бахаревка — Пермь- II» травмирован мужчина, который перебегал железнодорожные пути перед грузовым поездом.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции, следователи Пермского СО на транспорте УрСУТ СК России», — сообщили в пресс-службе пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Во время проверки выяснилось, что в 10 часов 20 минут 52-летний мужчина пытался перебежать железнодорожные пути перед близко идущим поездом по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал.

Машинист сигналил пешеходу и пытался затормозить, но несчастного случая избежать не удалось.