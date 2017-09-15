В Краснодаре задержан квартирный вор из Адыгеи

С февраля текущего года в полицию Краснодара от местных жителей поступил ряд сообщений о совершенных квартирных кражах. Были возбуждены уголовные дела.

Так, в начале текущего месяца в дежурную часть отдела полиции Центрального округа города Краснодара обратилась жительница улицы Буденного с сообщением о краже денег и ювелирных изделий из частного дома. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный проник в дом через открытое окно. Общий ущерб от его действий составил около 200 000 рублей. В ходе осмотра жилища эксперт-криминалист краснодарской полиции обнаружил и изъял отпечатки пальцев рук, оставленных злоумышленником, благодаря чему впоследствии удалось установить его личность.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого подозреваемого в совершении кражи на одной из улиц краевого центра. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 37-летний житель Республики Адыгея. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном. Полицейские установили его причастность к совершению более 15 фактов квартирных краж в домах на улицах Головатого, Путевой, Черноморской, Астраханской и других. При осмотре места проживания задержанного оперативники обнаружили и изъяли золотые и серебряные украшения потерпевших.