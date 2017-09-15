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10:02 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом у нарокосбытчиков полицейские изъяли почти 2 килограмма марихуаны

В Еланском районе задержаны двое мужчин с более полутора килограммами марихуаны.

Один из них, 30-летний житель Еланского района, попался с поличным при продаже почти 500 граммов марихуаны. Затем при обыске в домовладении его сообщника, 43-летнего еланца, правоохранители изъяли еще 1 килограмм 200 граммов приготовленной к дальнейшему сбыту конопли.

— В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Сбыт наркотических средств», — сообщили в региональном ГУ МВД России. — Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемые по ходатайству следователей арестованы.

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