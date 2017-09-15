Под Волгоградом у нарокосбытчиков полицейские изъяли почти 2 килограмма марихуаны

Один из них, 30-летний житель Еланского района, попался с поличным при продаже почти 500 граммов марихуаны. Затем при обыске в домовладении его сообщника, 43-летнего еланца, правоохранители изъяли еще 1 килограмм 200 граммов приготовленной к дальнейшему сбыту конопли.