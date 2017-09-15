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09:50 (мск), источник: БЕЛТА

В Минском районе автомобиль опрокинулся в кювет, водитель погиб

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автомобиль опрокинулся в кювет, водитель погиб. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

ДТП произошло у деревень Лобенщина и Лошаны Минского района. Минчанин за рулем «Шевроле» не справился с управлением, и легковушка ударилась в металлическое ограждение. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Водителя с помощью специального инструмента деблокировали спасатели. По дороге в больницу мужчина умер.

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