В Минском районе автомобиль опрокинулся в кювет, водитель погиб
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автомобиль опрокинулся в кювет, водитель погиб. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автомобиль опрокинулся в кювет, водитель погиб. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
ДТП произошло у деревень Лобенщина и Лошаны Минского района. Минчанин за рулем «Шевроле» не справился с управлением, и легковушка ударилась в металлическое ограждение. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Водителя с помощью специального инструмента деблокировали спасатели. По дороге в больницу мужчина умер.