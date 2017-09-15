ДТП с участием пяти автомобилей произошло во Владивостоке

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, полицейские установили, что 31-летний водитель автомобиля «Ниссан Дизель», двигаясь со стороны улицы Днепровская в направлении Русской, не справился с управлением и столкнулся с двигающейся попутно автомашиной «Ниссан Ноут», которую отбросило на «Тойоту Хайс Региус». Затем грузовик совершил наезд на стоящие автомашины «Тойота Королла Филдер» и «Тойота Ленд Крузер Прадо».