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10:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге перевернулся грузовик с песком

Водитель превысил скорость.

Утром 14 сентября 2017 года в Екатеринбурге на развязке улицы Московской и Объездной дороги опрокинулся грузовик. На проезжую часть высыпалось 23 тонны песка.

Как сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА», водитель превысил скорость и не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.

Следует напомнить, что в начале сентября на трассе Екатеринбург — Полевской произошло масштабное ДТП. Груженный песком самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями «УАЗ», в которых ехали рабочие Полевского подразделения АО «Газмонтаж». Погибли 8 человек, еще трое пострадали.

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