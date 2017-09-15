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10:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пенсионерка пострадала в массовом ДТП на Бердском шоссе

По предварительной информации, автомобиль «Хонда» врезался в три автомобиля, пострадавшую госпитализировали, рассказали в ГИБДД.

Пенсионерка пострадала в массовом ДТП на Бердском шоссе, об этом «Вестям» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По предварительным данным, авария произошла неподалёку от клиники Мешалкина. 30-летний водитель автомобиля «Хонда» врезался в три автомобиля — «ГАЗ», «Тойоту Короллу» и «Киа». В автомобиле «Тойота» пострадала 69-летняя пассажирка — она госпитализирована.

По словам очевидцев в сообществе «Инцидент. Новосибирск», автомобиль ГАЗ с прицепом начал разворот, сзади встала машина, за ней ещё одна, а третья в неё «впечаталась».

Движение на участке дороги затруднено. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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