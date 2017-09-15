В Пермском крае третий месяц ищут пропавшую женщину со шрамами
34-летняя Ирина Мишарина ушла из дома 26 июня.
34-летняя Ирина Мишарина ушла из дома 26 июня.
В Пермском крае пропала женщина. Как сообщает ОМВД России по Ильинскому району, разыскивается без вести пропавшая Мишарина Ирина Александровна, которая 26 июня около 14 часов ушла из дома, расположенного на улице Ленина в посёлке Ильинский, и до настоящего времени домой не вернулась.
Приметы пропавшей: рост до 150−155 см, среднего телосложения, лицо прямоугольное светлое, волосы
Особые приметы: на левой щеке — шрам от угла рта до уха. Так же на левой руке имеются шрамы от многочисленных порезов лезвием.
Была одета: коричневая куртка из кожзаменителя, синие джинсы, светлые кроссовки.
Всех, кто видел Ирину Мишарину или знает о её местонахождении, сообщить в дежурную часть ОМВД России по Ильинскому району по телефону (34276) 9−18−87, либо 02.