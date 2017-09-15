Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек - СМИ
17 советов от самых старых людей планеты
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Полная модель Эшли Грэм показала фигуру в белье - СМИ
СМИ: Разведенная Топурия сфотографировалась топлес
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Бабушка-путешественница из Красноярска стала звездой в Германии
Саша Бортич показала располневшую фигуру в купальнике – СМИ
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае третий месяц ищут пропавшую женщину со шрамами

34-летняя Ирина Мишарина ушла из дома 26 июня.

В Пермском крае пропала женщина. Как сообщает ОМВД России по Ильинскому району, разыскивается без вести пропавшая Мишарина Ирина Александровна, которая 26 июня около 14 часов ушла из дома, расположенного на улице Ленина в посёлке Ильинский, и до настоящего времени домой не вернулась.

Приметы пропавшей: рост до 150−155 см, среднего телосложения, лицо прямоугольное светлое, волосы темно-русые прямые до плеч, размер обуви 36.

Особые приметы: на левой щеке — шрам от угла рта до уха. Так же на левой руке имеются шрамы от многочисленных порезов лезвием.

Была одета: коричневая куртка из кожзаменителя, синие джинсы, светлые кроссовки.

Всех, кто видел Ирину Мишарину или знает о её местонахождении, сообщить в дежурную часть ОМВД России по Ильинскому району по телефону (34276) 9−18−87, либо 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Французский дом моды продает плащ с картой Кирова за 200 тысяч рублей
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь