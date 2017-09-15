В Пермском крае третий месяц ищут пропавшую женщину со шрамами

В Пермском крае пропала женщина. Как сообщает ОМВД России по Ильинскому району, разыскивается без вести пропавшая Мишарина Ирина Александровна, которая 26 июня около 14 часов ушла из дома, расположенного на улице Ленина в посёлке Ильинский, и до настоящего времени домой не вернулась.

Приметы пропавшей: рост до 150−155 см, среднего телосложения, лицо прямоугольное светлое, волосы темно-русые прямые до плеч, размер обуви 36.

Особые приметы: на левой щеке — шрам от угла рта до уха. Так же на левой руке имеются шрамы от многочисленных порезов лезвием.

Была одета: коричневая куртка из кожзаменителя, синие джинсы, светлые кроссовки.