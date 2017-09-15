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10:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на стройплощадке ТЦ рухнула конструкция, пострадали 3 рабочих

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Трое рабочих пострадали при обрушении на строительной площадке, где возводится торговый центр в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» собственный источник, инцидент произошел 14 сентября на улице 50-летия Октября, за рынком «Юбилейный». По предварительным данным, на площадке обрушилась опора. Рабочие извлекли трех мужчин из-под завалов и вызвали «скорую помощь». В настоящее время все они находятся в больнице № 15. Причины обрушения конструкций устанавливаются.

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