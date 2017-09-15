В Волгограде на стройплощадке ТЦ рухнула конструкция, пострадали 3 рабочих
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Трое рабочих пострадали при обрушении на строительной площадке, где возводится торговый центр в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» собственный источник, инцидент произошел 14 сентября на улице 50-летия Октября, за рынком «Юбилейный». По предварительным данным, на площадке обрушилась опора. Рабочие извлекли трех мужчин