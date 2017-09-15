В Волгоградской области неизвестные сожгли 40 тонн сена
В Волгоградской области неизвестные сожгли 40 тонн сена.
В Волгоградской области неизвестные сожгли 40 тонн сена.
15 сентября в Светлоярском районе Волгоградской области загорелось 40 тонн сена, сообщает ВДТВ
В 02:11 на пульт диспетчера
В селе Дубовый Овраг загорелось 40 тонн сена на площади около 100 квадратных метров.
На тушение выехали пожарные расчёты 55-й
Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина воспламенения сена — занесение открытого источника огня.