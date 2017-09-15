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09:58 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области неизвестные сожгли 40 тонн сена

В Волгоградской области неизвестные сожгли 40 тонн сена.

15 сентября в Светлоярском районе Волгоградской области загорелось 40 тонн сена, сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В 02:11 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о пожаре в Светлоярском районе.

В селе Дубовый Овраг загорелось 40 тонн сена на площади около 100 квадратных метров.

На тушение выехали пожарные расчёты 55-й пожарно-спасательной части. Горение ликвидировали через пятнадцать минут, в 02:26.

Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина воспламенения сена — занесение открытого источника огня.

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