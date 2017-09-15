В Волгоградской области экс-главу района осудили на 14 лет
Бывший глава Городищенского района Волгоградской области приговорен к 14 годам колонии и многомиллионному штрафу за торговлю земельными участками и подделку документов. Об этом сообщает
Бывший глава Городищенского района Волгоградской области приговорен к 14 годам колонии и многомиллионному штрафу за торговлю земельными участками и подделку документов. Об этом сообщает
В ходе судебного разбирательства было установлено, что с 2010 по 2015 годы чиновник систематически подделывал дубликаты решений совета Царицынского сельского поселения, датированные 90-ми годами. На основании этих бумаг 24 земельных участка были незаконно переданы в частную собственность.
Общая кадастровая стоимость земель превысила 3,5 миллиона рублей — на такую сумму оценен ущерб, причиненный муниципальному району. Сам чиновник «заработал» посредством махинаций около трех миллионов рублей.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере десяти миллионов рублей. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему занимать должности в органах государственной власти сроком на три года.