В Волгоградской области экс-главу района осудили на 14 лет

Источник: AP 2017

В ходе судебного разбирательства было установлено, что с 2010 по 2015 годы чиновник систематически подделывал дубликаты решений совета Царицынского сельского поселения, датированные 90-ми годами. На основании этих бумаг 24 земельных участка были незаконно переданы в частную собственность.

Общая кадастровая стоимость земель превысила 3,5 миллиона рублей — на такую сумму оценен ущерб, причиненный муниципальному району. Сам чиновник «заработал» посредством махинаций около трех миллионов рублей.