В Самаре задержана крупная партия контрафактной одежды

При осмотре большегрузной машины сотрудники Самарской таможни обнаружили детскую одежду, джинсы с логотипами AJ Armani Junior и Philipp Plein, спортивная одежда известных брендов Adidas, Zara, Hello Kitti, а также различная продукция под товарными знаками Mikki Mouse, Pluto и Tom and Jerry, которые принадлежат компании «Уолт Дисней».

«Контрафакт не только изрядно вредит российскому рынку, но и угрожает здоровью и жизни прежде всего наших детей. Весь выявленный детскии товар не сертифицирован и соответственно может представлять опасность для здоровья», — прокомментировал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев.