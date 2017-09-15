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10:52 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре задержана крупная партия контрафактной одежды

Грузовик с товарами был задержан сотрудниками Самарской таможни.

Контрафактную одежду везли в Самарскую область из республики Кыргызстан.

При осмотре большегрузной машины сотрудники Самарской таможни обнаружили детскую одежду, джинсы с логотипами AJ Armani Junior и Philipp Plein, спортивная одежда известных брендов Adidas, Zara, Hello Kitti, а также различная продукция под товарными знаками Mikki Mouse, Pluto и Tom and Jerry, которые принадлежат компании «Уолт Дисней».

«Контрафакт не только изрядно вредит российскому рынку, но и угрожает здоровью и жизни прежде всего наших детей. Весь выявленный детскии товар не сертифицирован и соответственно может представлять опасность для здоровья», — прокомментировал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев.

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