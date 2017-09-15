Полторы тысячи литров поддельного алкоголя изъяли полицейские в Иркутске
Полторы тысячи литров контрафакта. Крупную партию алкоголя изъяли полицейские Иркутска.
Полторы тысячи литров контрафакта. Крупную партию алкоголя изъяли полицейские Иркутска.
Инспекторы ГИБДД остановили большегруз. Кузов автомобиля был заполнен спиртосодержащей продукцией с подозрительными акцизными марками. Как выяснилось, товар везли со склада в Ленинском районе областного центра. Правоохранители проверили его. И среди рядов сертифицированного алкоголя обнаружили тайник. Там оказались полторы тонны поддельного алкоголя. Причём в очень богатом ассортименте. Возбуждено уголовное дело.