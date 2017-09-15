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10:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Полторы тысячи литров поддельного алкоголя изъяли полицейские в Иркутске

Полторы тысячи литров контрафакта. Крупную партию алкоголя изъяли полицейские Иркутска.

Инспекторы ГИБДД остановили большегруз. Кузов автомобиля был заполнен спиртосодержащей продукцией с подозрительными акцизными марками. Как выяснилось, товар везли со склада в Ленинском районе областного центра. Правоохранители проверили его. И среди рядов сертифицированного алкоголя обнаружили тайник. Там оказались полторы тонны поддельного алкоголя. Причём в очень богатом ассортименте. Возбуждено уголовное дело.

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