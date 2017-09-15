В ожидании приговора за кражу уралец ограбил магазин, чтобы оплатить побег

Вечером 11 сентября в полицию обратилась продавец магазина, которая сообщила, что в торговую точку ворвался вооруженные мужчина и похитил все деньги из кассы. Как пояснила женщина, мужчина с ножом зашел в магазин и, угрожая ей убийством, потребовал отдать всю выручку. После этого, забрав 27 тысяч рублей, преступник скрылся.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий “по горячим следам” по подозрению в совершении данного преступления был задержан местный житель 1979 года рождения, в настоящее время нигде не работающий. При обыске в кармане брюк были обнаружены денежные средства в сумме 24200 рублей. Остальные деньги, около 3000 рублей, он успел потратить на свои нужды. При осмотре места жительства полицейские изъяли кепку и куртку, предположительно, в которых мужчина совершил преступление», — рассказали УралПолит.Ru в областном главке МВД.