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10:24 (мск), источник: УралПолит.ру

В ожидании приговора за кражу уралец ограбил магазин, чтобы оплатить побег

НИЖНИЕ СЕРГИ, 15 сентября, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области местный житель совершил вооруженное ограбление магазина, чтобы добыть деньги на побег от следователей, обвиняющих его в краже.

Вечером 11 сентября в полицию обратилась продавец магазина, которая сообщила, что в торговую точку ворвался вооруженные мужчина и похитил все деньги из кассы. Как пояснила женщина, мужчина с ножом зашел в магазин и, угрожая ей убийством, потребовал отдать всю выручку. После этого, забрав 27 тысяч рублей, преступник скрылся.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий “по горячим следам” по подозрению в совершении данного преступления был задержан местный житель 1979 года рождения, в настоящее время нигде не работающий. При обыске в кармане брюк были обнаружены денежные средства в сумме 24200 рублей. Остальные деньги, около 3000 рублей, он успел потратить на свои нужды. При осмотре места жительства полицейские изъяли кепку и куртку, предположительно, в которых мужчина совершил преступление», — рассказали УралПолит.Ru в областном главке МВД.

Как установили стражи порядка, в сентябре 38-летний мужчина ожидал приговора суда за кражу. Зная, что ему грозит колония, он придумал план разбойного нападения с целью добычи денег и дальнейшего побега. В настоящее время уралец арестован, за разбой он может попасть за решетку на 10 лет.

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В ожидании приговора за кражу уралец ограбил магазин, чтобы оплатить побег
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