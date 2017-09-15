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10:28 (мск), источник: Om1.ru

Избитый при задержании пьяный омич на «Ниссане», угнал машину

Мужчина сел за руль чужой машины пьяным, без документов.

Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах инцидента, произошедшего вечером 13 сентября: на пересечении улиц Ордоникидзе и 24-я Северная автоинспекторы жестко задержали пьяного водителя. Правоохранители подозревают, что тот мог угнать машину.

Напомним, сотрудники ДПС задержали мужчину, пытавшегося уйти от погони, множество раз грубо нарушив правила дорожного движения — проезжал на «красный», выезжал на встречную полосу, едва не устроил ДТП.

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Автоинспекторы задержали мужчину весьма жестко — видеозапись попала в соцсети, на ней видно, что парня буквально повалили на землю и несколько раз ударили. Однако в полиции пояснили, что тот сопротивлялся, сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет.

Вскоре автоинспекторы выяснили, что мужчина был пьян и ездил без каких-либо документов, у него не было даже прав. А сейчас выяснилось, что мужчина, возможно, угнал автомобиль «Ниссан Кашкай» стоимостью 800 тысяч рублей.

Как пояснили в полиции, в ходе проверки было установлено, что мужчина выпивал спиртное в автомастерской своего знакомого. Оставшись в помещении один, он приметил чужую машину и решил на ней сгонять в магазин за добавкой.

К девяти административным протоколам, составленных на водителя за различные нарушения, добавилось и уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

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