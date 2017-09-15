Избитый при задержании пьяный омич на «Ниссане», угнал машину
Мужчина сел за руль чужой машины пьяным, без документов.
Мужчина сел за руль чужой машины пьяным, без документов.
Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах инцидента, произошедшего вечером 13 сентября: на пересечении улиц Ордоникидзе и 24-я Северная автоинспекторы жестко задержали пьяного водителя. Правоохранители подозревают, что тот мог угнать машину.
Напомним, сотрудники ДПС задержали мужчину, пытавшегося уйти от погони, множество раз грубо нарушив правила дорожного движения — проезжал на «красный», выезжал на встречную полосу, едва не устроил ДТП.
Автоинспекторы задержали мужчину весьма жестко — видеозапись попала в соцсети, на ней видно, что парня буквально повалили на землю и несколько раз ударили. Однако в полиции пояснили, что тот сопротивлялся, сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет.
Вскоре автоинспекторы выяснили, что мужчина был пьян и ездил без
Как пояснили в полиции, в ходе проверки было установлено, что мужчина выпивал спиртное в автомастерской своего знакомого. Оставшись в помещении один, он приметил чужую машину и решил на ней сгонять в магазин за добавкой.
К девяти административным протоколам, составленных на водителя за различные нарушения, добавилось и уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.