Отчисленной красноярской студентке грозит уголовное дело

Прокуратура уличила красноярку в представлении подложного диплома о высшем образовании при трудоустройстве. Девушка хотела получить работу в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю. Чтобы получить должность на госслужбе, красноярка представила диплом об окончании Красноярского государственного аграрного университета.

В Россельхознадзоре заподозрили, что диплом не настоящий, и обратились с заявлением в прокуратуру. Проверка показала, что претендентка действительно обучалась в аграрном университете, однако была отчислена с последнего курса в связи с наличием академической задолженности.

Диплом о наличии высшего образования по направлению ветеринарно-санитарной экспертизы девушка приобрела за денежное вознаграждение.