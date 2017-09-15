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10:42 (мск), источник: Newslab.ru

Отчисленной красноярской студентке грозит уголовное дело

Девушку накажут за фальшивый диплом.

Прокуратура уличила красноярку в представлении подложного диплома о высшем образовании при трудоустройстве. Девушка хотела получить работу в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю. Чтобы получить должность на госслужбе, красноярка представила диплом об окончании Красноярского государственного аграрного университета.

В Россельхознадзоре заподозрили, что диплом не настоящий, и обратились с заявлением в прокуратуру. Проверка показала, что претендентка действительно обучалась в аграрном университете, однако была отчислена с последнего курса в связи с наличием академической задолженности.

Диплом о наличии высшего образования по направлению ветеринарно-санитарной экспертизы девушка приобрела за денежное вознаграждение.

В настоящее время решается вопрос об уголовном преследовании.

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