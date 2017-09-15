Два грузовика и две легковушки столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень

«В 21:30 (местного времени четверга) поступило сообщение о ДТП по адресу: Свердловская область, г. Богданович, автодорога Екатеринбург-Тюмень, 92 км с участием автомобилей “Chevrolet”, “Volkswagen” и грузовых автомобилей “Freightliner” и “Урал”. В результате ДТП есть пострадавший», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.