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10:42 (мск), источник: УралПолит.ру

Два грузовика и две легковушки столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень

БОГДАНОВИЧ, 15 сентября, ИА УралПолит.Ru. Четыре автомобиля — две легковых и два грузовика столкнулись на уральской трассе, есть пострадавший.

«В 21:30 (местного времени четверга) поступило сообщение о ДТП по адресу: Свердловская область, г. Богданович, автодорога Екатеринбург-Тюмень, 92 км с участием автомобилей “Chevrolet”, “Volkswagen” и грузовых автомобилей “Freightliner” и “Урал”. В результате ДТП есть пострадавший», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

На место для помощи и ликвидации последствий ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение из трех человек и одной машины.

Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.

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