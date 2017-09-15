Два грузовика и две легковушки столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень
БОГДАНОВИЧ, 15 сентября, ИА УралПолит.Ru. Четыре автомобиля — две легковых и два грузовика столкнулись на уральской трассе, есть пострадавший.
БОГДАНОВИЧ, 15 сентября, ИА УралПолит.Ru. Четыре автомобиля — две легковых и два грузовика столкнулись на уральской трассе, есть пострадавший.
«В 21:30 (местного времени четверга) поступило сообщение о ДТП по адресу: Свердловская область, г. Богданович, автодорога
На место для помощи и ликвидации последствий ДТП выезжало
Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.