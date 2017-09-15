В Россошанском районе уничтожили полсотни боеприпасов времен ВОВ
Воронежские спасатели взорвали 47 авиабомб, артснарядов и минометных мин.
Воронежские спасатели взорвали 47 авиабомб, артснарядов и минометных мин.
Полсотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны взорвали в поселке Копенкина Россошанского района в пятницу, 15 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Копенкинского сельского поселения Николай Омельченко.
Поиски боеприпасов вели с 4 по 15 сентября.
— В окрестностях жители регулярно находят немецкие и итальянские мины и снаряды. В годы войны на окраине поселка располагался аэродром. Вражеские самолеты бомбили эту территорию с особой жестокостью, — рассказал Николай Омельченко.
По словам начальника воронежского подразделения
Спасатели продолжат разминирование других сел Россошанского района. Этой осенью проведут массовое обследование мест боев в селе Лизиновка.