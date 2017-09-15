В Россошанском районе уничтожили полсотни боеприпасов времен ВОВ

Источник: РИА "Воронеж"

Полсотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны взорвали в поселке Копенкина Россошанского района в пятницу, 15 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Копенкинского сельского поселения Николай Омельченко.

Поиски боеприпасов вели с 4 по 15 сентября.

— В окрестностях жители регулярно находят немецкие и итальянские мины и снаряды. В годы войны на окраине поселка располагался аэродром. Вражеские самолеты бомбили эту территорию с особой жестокостью, — рассказал Николай Омельченко.

По словам начальника воронежского подразделения аварийно-спасательной службы Андрея Зимина, за 12 дней нашли три авиабомбы, четыре минометные мины и 40 артснарядов.