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10:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородец подозревается в покушении на убийство своего родственника

Житель Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство своего родственника, с которым он распивал спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в начале сентября 2017 года подозреваемый был в компании своих родственников в квартире на ул. Гороховецкая Канавинского района.

«После совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес 48-летнему потерпевшему множественные колото-резанные ранения грудной клетки. После конфликта нижегородец, получивший телесные повреждения, был госпитализирован в медучреждение областного центра. Сейчас его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

По данным УМВД, 34-летний подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Сейчас он арестован. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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