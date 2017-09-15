Нижегородец подозревается в покушении на убийство своего родственника
Житель Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство своего родственника, с которым он распивал спиртные напитки. Об этом сообщает
Житель Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство своего родственника, с которым он распивал спиртные напитки. Об этом сообщает
Согласно информации, в начале сентября 2017 года подозреваемый был в компании своих родственников в квартире на ул. Гороховецкая Канавинского района.
«После совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес 48-летнему потерпевшему множественные
По данным УМВД, 34-летний подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Сейчас он арестован. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).