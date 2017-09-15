Нижегородец подозревается в покушении на убийство своего родственника

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в начале сентября 2017 года подозреваемый был в компании своих родственников в квартире на ул. Гороховецкая Канавинского района.

«После совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес 48-летнему потерпевшему множественные колото-резанные ранения грудной клетки. После конфликта нижегородец, получивший телесные повреждения, был госпитализирован в медучреждение областного центра. Сейчас его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.