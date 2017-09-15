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11:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Бурый медведь вышел на трассу Амурск-Мылки вблизи города

Группа охотоведов отгонит хищника от населённого пункта.

Сегодня на 9 км от Амурска на дороге к Мылкам был замечен бурый медведь, хищника увидели в полдень и сообщили о нём в Единую дежурно-диспетчерскую службу Амурского района.

 — Для Амурска это довольно обычная ситуация и у нас отработана схема действий на такой случай, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава администрации Амурского района Иван Масько. — К месту, где заметили медведя, уже отправились охотоведы, если зверь не будет проявлять агрессию, его просто отгонят от трассы, у специалистов есть для этого методы. Жителям о хищнике сообщили, предупредили, чтобы они не появлялись в районе, где его видели, и не провоцировали зверя. По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, с начала 2017 года поступило 48 обращений граждан о появлении медведей вблизи населенных пунктов. В ведомстве издано 21 распоряжение о регулировании численности хищников, на основании которых отстреляно 30 особей. За указанный период в министерстве нет данных о пострадавших от нападения этих зверей на человека.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», из-за задержки хода на нерест осенней кеты в Николаевском и Ульчском муниципальных районах в августе и начале сентября медведи появлялись на свалках вблизи населенных пунктах и наведывались на дачные участки граждан. С появлением рыбы в реках и обильному урожаю желудей, маньчжурского и лесного орехов, ягод брусники и голубики, в министерстве природных ресурсов прогнозируют минимизацию конфликтов с участием медведей на территории края в осенне-зимний период 2017 года.

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