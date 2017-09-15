На трассе «Сатка-Бакал» погиб 80-летний мотоциклист
На трассе «Сатка-Бакал» погиб 80-летний мотоциклист. Пожилой гонщик не правился с управлением.
На трассе «Сатка-Бакал» погиб 80-летний мотоциклист. Пожилой гонщик не правился с управлением.
ДТП со смертельным исходом произошло 14 сентября около 12 часов на 4 километре автодороги «Сатка — Бакал».
80-летний водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства. Мужчина в результате происшествия получил травмы, несовместимые с жизнью.
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