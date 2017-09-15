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10:48 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассе «Сатка-Бакал» погиб 80-летний мотоциклист

На трассе «Сатка-Бакал» погиб 80-летний мотоциклист. Пожилой гонщик не правился с управлением.

ДТП со смертельным исходом произошло 14 сентября около 12 часов на 4 километре автодороги «Сатка — Бакал».

80-летний водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства. Мужчина в результате происшествия получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает пресс-служба регионального Главка, в настоящее время по фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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