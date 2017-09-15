У внука, убившего дедушку и бабушку, выявлены проблемы с психикой

Убийство известного скульптура Леонида Богдана и его супруги Тамары произошло 30 апреля 2017 года. Пенсионеры воспитывали внука, который и стал обвиняемым в их убийстве. Скульптору было 63, его супруге 60 лет. Богдан был известен в Слониме, благодаря своим работам: подарил городу мемориальные таблички и скульптуры, тесно сотрудничал с местным краеведческим музеем и другими художниками.

«По результатам проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлены определенные проблемы с психикой, однако он может в полной мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Соответственно подлежит ответственности на общих основаниях», — рассказала Гончарова.

Гончарова добавила, что следователи допросили родственников, соседей и одноклассников подростка, изучены следы и предметы, обнаруженные и изъятые с места преступления, проанализировали результаты ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских и криминалистических.

Установлено, что подросток бил бабушку и дедушку ножом, совком и топором, а также избивал их ногами и руками. Смерть пенсионеров наступила в результате полученных многочисленных тяжких телесных повреждений.

По версии следствия, причиной такого поступка стали неприязненные отношения между обвиняемым и его родственниками. Однако собственно убийству предшествовал конфликт, который в свою очередь был основан на длительном непонимании друг друга, подчеркнули в СК.