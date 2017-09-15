Пропавший 9 сентября в лесах Борского района Геннадий Лебедев найден мертвым
Пропавший 9 сентября в лесах Борского района Геннадий Лебедев найден мертвым. Как сообщает
Пропавший 9 сентября в лесах Борского района Геннадий Лебедев найден мертвым. Как сообщает
Согласно информации, родственники Геннадия Лебедева обратились к волонтерам 12 сентября и после были организованы поиски мужчины. Неизвестно что стало причиной его гибели и сколько он пробыл в лесу перед тем как погибнуть.
Как сообщалось ранее, 9 сентября 2017 года мужчина вышел из дома в деревне Васильково Борского района и пропал в борских лесах.