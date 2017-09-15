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11:32 (мск), источник: РБК

В метро Лондона произошел взрыв

В результате происшествия, как пишет газета Metro, несколько человек получили ожоги лица. В полиции подтвердили информацию о неком «инциденте» в городской подземке.

Источник: Reuters

В лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» на юго-западе города произошел взрыв, сообщает газета Metro. После происшествия, по ее данным, пострадали уже несколько человек — они получили ожоги лица. Взорвался «белый контейнер», находившийся в «задней части» состава, передает оказавшийся на месте происшествия корреспондент издания.

Фотографию этого объекта позже на своей странице в Twitter выложил очевидец случившегося под ником Rigs. На изображении — белый, пластиковый контейнер, из которого слабо вырывается открытый огонь.

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Полиция города подтвердила «инцидент» в метро Лондона. Остальных подробностей произошедшего в органах правопорядка не уточнили.

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В настоящее время поезд, в котором произошел взрыв, «наполнен дымом», пишет Metro. Люди, выбравшись из вагонов, остаются на платформе. По громкой связи им, по данным издания, сказали не покидать «Парсонс-Грин» до эвакуации.

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Как уточнила Metro пресс-секретарь корпорации Transport for London, являющейся функциональным подразделением администрации города, движение между станциями «Эрлс Корт» и «Уимблдон» на линии «Дистрикт» было приостановлено из-за «предупреждения о безопасности».

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​В посольстве России в Лондоне РБК сообщили, что дипмиссия «в курсе инцидента».

«В полицию направлен запрос, есть ли среди пострадавших граждане России», — отметили в пресс-группе посольства.

В настоящий момент к месту происшествия, как сообщает Reuters, прибыли пожарные бригады. Также к «Парсонс-Грин» направили машины скорой помощи. «Наш первоначальный приоритет — оценить уровень и характер травм [пострадавших]", — говорится в Twitter лондонской службы скорой помощи.

В лондонском метро прогремел взрыв
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11:42 (мск)© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
нет нет
А что ответственность взяли стражи исламской революции? Вроде пока все терракты в Европе дело рук суннитов. Прикрываете своих?
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