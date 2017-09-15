В метро Лондона произошел взрыв
В результате происшествия, как пишет газета Metro, несколько человек получили ожоги лица. В полиции подтвердили информацию о неком «инциденте» в городской подземке.
В результате происшествия, как пишет газета Metro, несколько человек получили ожоги лица. В полиции подтвердили информацию о неком «инциденте» в городской подземке.
В лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» на
Фотографию этого объекта позже на своей странице в Twitter выложил очевидец случившегося под ником Rigs. На изображении — белый, пластиковый контейнер, из которого слабо вырывается открытый огонь.
Полиция города подтвердила «инцидент» в метро Лондона. Остальных подробностей произошедшего в органах правопорядка не уточнили.
В настоящее время поезд, в котором произошел взрыв, «наполнен дымом», пишет Metro. Люди, выбравшись из вагонов, остаются на платформе. По громкой связи им, по данным издания, сказали не покидать «Парсонс-Грин» до эвакуации.
Как уточнила Metro
«В полицию направлен запрос, есть ли среди пострадавших граждане России», — отметили в
В настоящий момент к месту происшествия, как сообщает Reuters, прибыли пожарные бригады. Также к «Парсонс-Грин» направили машины скорой помощи. «Наш первоначальный приоритет — оценить уровень и характер травм [пострадавших]", — говорится в Twitter лондонской службы скорой помощи.