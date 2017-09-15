В метро Лондона произошел взрыв

Источник: Reuters

В лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» на юго-западе города произошел взрыв, сообщает газета Metro. После происшествия, по ее данным, пострадали уже несколько человек — они получили ожоги лица. Взорвался «белый контейнер», находившийся в «задней части» состава, передает оказавшийся на месте происшествия корреспондент издания.



Фотографию этого объекта позже на своей странице в Twitter выложил очевидец случившегося под ником Rigs. На изображении — белый, пластиковый контейнер, из которого слабо вырывается открытый огонь.

Полиция города подтвердила «инцидент» в метро Лондона. Остальных подробностей произошедшего в органах правопорядка не уточнили.

В настоящее время поезд, в котором произошел взрыв, «наполнен дымом», пишет Metro. Люди, выбравшись из вагонов, остаются на платформе. По громкой связи им, по данным издания, сказали не покидать «Парсонс-Грин» до эвакуации.

Как уточнила Metro пресс-секретарь корпорации Transport for London, являющейся функциональным подразделением администрации города, движение между станциями «Эрлс Корт» и «Уимблдон» на линии «Дистрикт» было приостановлено из-за «предупреждения о безопасности».

​В посольстве России в Лондоне РБК сообщили, что дипмиссия «в курсе инцидента».

«В полицию направлен запрос, есть ли среди пострадавших граждане России», — отметили в пресс-группе посольства.