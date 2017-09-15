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14:13 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом

В лондонском метро произошел взрыв на станции «Парсонс-грин», которая находится на юго-западе города. Изначально очевидцы сообщили о взрыве ведра, оставленного в пакете в вагоне поезда.

Источник: AP 2017

Взрыв на станции произошел в результате детонации импровизированного взрывного устройства, заявил заместитель начальника полиции Лондона Марк Роули.

22 человека доставлены в больницы, угрозы их жизни нет. Полиция ведет расследование произошедшего.

По фотографиям с места происшествия можно понять, что загорелось белое ведро. Однако, судя по всему, каких-либо серьезных повреждений в самом вагоне метро нет.

Полиция объявила произошедшее терактом.

«Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона проводят расследование инцидента в лондонском метро, случившегося этим утром. Сигнал в полицию поступил примерно в 8:20 в пятницу 15 сентября. Сообщалось о пожаре в поезде на станции метро “Парсонс-грин”. Помощник главы полиции Лондона Нил Басу назвал происшедшее террористическим происшествием. Сотрудники лондонской полиции и транспортной полиции приехали на место происшествия вместе с коллегами из скорой помощи и пожарной службы. Нам известно о количестве людей, получивших телесные повреждения. Пока рано говорить о точной причине возгорания, этим занимается расследование, которое проводит контртеррористическое подразделение полиции. Станция закрыта, и мы рекомендуем людям избегать нахождение в этом районе», — говорится в официальном заявлении полиции Лондона.

Источник: AP 2017

«Началась паника»

По словам одной из женщин, находившихся в вагоне, она услышала взрыв, а потом увидела языки пламени. Она добавила, что между ней и местом взрыва было много людей, поэтому она не пострадала.

Однако, по словам женщины, она видела несколько пострадавших, в том числе с обожженными лицами. По ее словам, в вагоне началась паника.

К месту происшествия приехали машины скорой помощи. Станция оцеплена.

Корреспондент Би-би-си Риз Латиф по дороге на работу стала очевидцем событий на станции «Парсонс-грин». Она рассказала: «Началась паника, когда люди поспешили покинуть поезд, услышав шум, похожий на взрыв. Люди получили порезы и царапины, пытаясь убежать с места происшествия. Было много паники».

Источник: Reuters

Оказавшийся там житель Лондона Алекс Литтлфилд так описал увиденное: «Я повернул за угол и подходил к станции “Парсонс-грин”, когда увидел, что по платформе бегают люди, и все испуганы. Я видел, как полицейские и пожарные говорили людям вернуться. Я видел много людей и вооруженных полицейских. Было много очень, очень подавленных людей».

Другой очевидец происшествия Ричард Айлмер-Холл, находившийся в переполненном поезде, сказал, что несколько человек пострадали в результате давки. По словам мужчины, началась паника, люди кричали, вопили. «На платформе была женщина, которая сказала, что видела сумку, затем была вспышка и грохот, поэтому, очевидно, что-то взорвалось. Я видел плачущих женщин, многие кричали, на лестнице, ведущей на улицу, тоже была давка», — рассказал он.

Замначальника оперативного управления службы скорой медпомощи по Лондону Наташа Уиллс заявила: «В 8:20 к нам поступил сигнал о происшествии на станции метро “Парсонс-грин”. Мы отправили несколько бригад на место происшествия… Первые медработники оказались там через пять минут. В первую очередь нам необходимо оценить уровень и характер телесных повреждений у людей».

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Премьер-министр Тереза Мэй поддержала пострадавших. «Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал на станции “Парсонс-грин”, и со службами спасения, которые без всякого страха работают с этим террористическим происшествием», — говорится в официальном «Твиттере» премьера.

Днем Мэй возглавит заседание «КОБРА» — чрезвычайного правительственного комитета, который собирается в экстренных случаях, чтобы обсудить произошедшее на «Парсонс-грин».

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей Лондона сохранять спокойствие. «Полиция Лондона подтвердила, что факт взрыва в поезде метро на станции “Парсонс-грин” этим утром рассматривается как теракт. Наш город всецело осуждает ужасных людей, которые решили прибегнуть к террору, чтобы нанести нам вред и уничтожить наш уклад жизни. Как Лондон неоднократно доказывал, террористы нас не сломят и не победят. Я на постоянной связи с полицией Лондона, городским управлением по транспорту, правительством и спасательными службами, которые работают на месте происшествия и ведут расследование. Днем я буду участвовать в заседании “КОБРА”, где будет премьер-министр. Я выражаю огромную благодарность всем службам, незамедлительно приехавшим к месту инцидента, и сотрудникам транспортной службы, которые оказались первыми на месте происшествия. Я призываю всех лондонцев сохранять спокойствие и бдительность», — говорится на сайте мэрии.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил в интервью телеканалу Sky News: «Очевидно, что всем необходимо сохранять спокойствие и заниматься обычными делами, насколько это возможно. Насколько я понимаю, британская транспортная полиция и управление лондонского транспорта держат ситуацию под контролем и поделятся информацией, когда что-то будет известно».

Свой комментарий происшедшему дал президент США Дональд Трамп.

«Еще одно нападение в Лондоне, совершенное террористом-неудачником. Это больные люди с умственными проблемами, которых Скотленд-Ярд держал в поле зрения. Нужно действовать активнее!» — написал он в своем «Твиттере».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Взрыв в метро Лондона официально признали терактом
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14:42 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Приморский
да пора б уже привыкнуть.
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