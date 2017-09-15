Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
В лондонском метро произошел взрыв на станции «Парсонс-грин», которая находится на
В лондонском метро произошел взрыв на станции «Парсонс-грин», которая находится на
Взрыв на станции произошел в результате детонации импровизированного взрывного устройства, заявил заместитель начальника полиции Лондона Марк Роули.
По фотографиям с места происшествия можно понять, что загорелось белое ведро. Однако, судя по всему,
«Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона проводят расследование инцидента в лондонском метро, случившегося этим утром. Сигнал в полицию поступил примерно в 8:20 в пятницу 15 сентября. Сообщалось о пожаре в поезде на станции метро “Парсонс-грин”. Помощник главы полиции Лондона Нил Басу назвал происшедшее террористическим происшествием. Сотрудники лондонской полиции и транспортной полиции приехали на место происшествия вместе с коллегами из скорой помощи и пожарной службы. Нам известно о количестве людей, получивших телесные повреждения. Пока рано говорить о точной причине возгорания, этим занимается расследование, которое проводит контртеррористическое подразделение полиции. Станция закрыта, и мы рекомендуем людям избегать нахождение в этом районе», — говорится в официальном заявлении полиции Лондона.
«Началась паника»
По словам одной из женщин, находившихся в вагоне, она услышала взрыв, а потом увидела языки пламени. Она добавила, что между ней и местом взрыва было много людей, поэтому она не пострадала.
Однако, по словам женщины, она видела несколько пострадавших, в том числе с обожженными лицами. По ее словам, в вагоне началась паника.
К месту происшествия приехали машины скорой помощи. Станция оцеплена.
Корреспондент
Оказавшийся там житель Лондона Алекс Литтлфилд так описал увиденное: «Я повернул за угол и подходил к станции “Парсонс-грин”, когда увидел, что по платформе бегают люди, и все испуганы. Я видел, как полицейские и пожарные говорили людям вернуться. Я видел много людей и вооруженных полицейских. Было много очень, очень подавленных людей».
Другой очевидец происшествия Ричард
Замначальника оперативного управления службы скорой медпомощи по Лондону Наташа Уиллс заявила: «В 8:20 к нам поступил сигнал о происшествии на станции метро “Парсонс-грин”. Мы отправили несколько бригад на место происшествия… Первые медработники оказались там через пять минут. В первую очередь нам необходимо оценить уровень и характер телесных повреждений у людей».
Днем Мэй возглавит заседание «КОБРА» — чрезвычайного правительственного комитета, который собирается в экстренных случаях, чтобы обсудить произошедшее на «Парсонс-грин».
Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей Лондона сохранять спокойствие. «Полиция Лондона подтвердила, что факт взрыва в поезде метро на станции “Парсонс-грин” этим утром рассматривается как теракт. Наш город всецело осуждает ужасных людей, которые решили прибегнуть к террору, чтобы нанести нам вред и уничтожить наш уклад жизни. Как Лондон неоднократно доказывал, террористы нас не сломят и не победят. Я на постоянной связи с полицией Лондона, городским управлением по транспорту, правительством и спасательными службами, которые работают на месте происшествия и ведут расследование. Днем я буду участвовать в заседании “КОБРА”, где будет
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил в интервью телеканалу Sky News: «Очевидно, что всем необходимо сохранять спокойствие и заниматься обычными делами, насколько это возможно. Насколько я понимаю, британская транспортная полиция и управление лондонского транспорта держат ситуацию под контролем и поделятся информацией, когда
«Еще одно нападение в Лондоне, совершенное