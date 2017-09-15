На екатеринбургские салоны связи началась волна атак
В столице Урала продолжают атаковать салоны связи.
В столице Урала продолжают атаковать салоны связи.
Как сообщили ЕАН очевидцы, сегодня ночью неизвестные налетчики пытались вскрыть сразу две торговые точки, продающие мобильные телефоны.
Шедшие на работу екатеринбуржцы увидели рано утром разбитые стекла в салоне «Евросеть» на Сиреневом бульваре, 2.
Кроме того, под покровом ночи
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Напомним, недавно 13 подростков совершили ограбление салонов сотовой связи в ТЦ «Кит».
Чуть позже все они были пойманы полицией. Ранее трое неизвестных в масках обчистили салон телефонной техники в ТЦ «Гранат». Грабителей до сих пор не задержали.