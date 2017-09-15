На екатеринбургские салоны связи началась волна атак

Как сообщили ЕАН очевидцы, сегодня ночью неизвестные налетчики пытались вскрыть сразу две торговые точки, продающие мобильные телефоны.

Шедшие на работу екатеринбуржцы увидели рано утром разбитые стекла в салоне «Евросеть» на Сиреневом бульваре, 2.

Кроме того, под покровом ночи кто-то пытался вскрыть салон «Связной» на перекрестке улиц Старых Большевиков и Космонавтов.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту ЕАН подтвердили информацию о налетах. «Сообщение об инцидентах поступило в отдел полиции 2 утром в 7:20. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Говорить о том, ограбление это или нет, преждевременно», — отметили в полицейском ведомстве.

Напомним, недавно 13 подростков совершили ограбление салонов сотовой связи в ТЦ «Кит».