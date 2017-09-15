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12:15 (мск), источник: РИА Крым

В крымских горах спасли шестерых туристов, переоценивших свои возможности

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости (Крым). Сотрудники «Крым-СПАСа» за минувшие сутки эвакуировали в горах шестерых туристов, которые не рассчитали свои силы при подъеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Первый сигнал поступил от одинокого туриста, забравшегося на самую вершину мыса Ай-Фока в Судакском районе. Самостоятельно спуститься мужчина уже не смог. Приехавшие на место сотрудники местного отряда «Крым-СПАС» определили местонахождение гражданина и приступили к подъему, на который было потрачено полтора часа. С помощью альпинистского снаряжения его вернули «на землю». В медицинской помощи спасенный не нуждался.

Позже в этот же день спасателям поступило сообщение, что группа из пятерых туристов застряла на горе Аю-Даг. Москвичей, переоценивших свои возможности при подъеме, нашли на северо-западном склоне горы. Для эвакуации также применили альпинистское снаряжение, в медицинской помощи гости из столицы страны не нуждались.

«Причиной произошедшего в таких случаях часто оказывается незнание ландшафта и переоценка собственных возможностей и сил. Особенностью горной местности полуострова является то, что горы на первый взгляд кажутся совершенно безопасными и подъем не составляет сложности, но при отправке в горы или лес необходимо адекватно оценивать собственные силы», — прокомментировал ситуацию глава МЧС Республики Сергей Шахов.

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