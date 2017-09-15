В крымских горах спасли шестерых туристов, переоценивших свои возможности

Источник: РИА "Новости"

Первый сигнал поступил от одинокого туриста, забравшегося на самую вершину мыса Ай-Фока в Судакском районе. Самостоятельно спуститься мужчина уже не смог. Приехавшие на место сотрудники местного отряда «Крым-СПАС» определили местонахождение гражданина и приступили к подъему, на который было потрачено полтора часа. С помощью альпинистского снаряжения его вернули «на землю». В медицинской помощи спасенный не нуждался.

Позже в этот же день спасателям поступило сообщение, что группа из пятерых туристов застряла на горе Аю-Даг. Москвичей, переоценивших свои возможности при подъеме, нашли на северо-западном склоне горы. Для эвакуации также применили альпинистское снаряжение, в медицинской помощи гости из столицы страны не нуждались.