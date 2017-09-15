Как осужденные сбежали из колонии, рассказали в КУИС
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. В Комитете
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. В Комитете
В КУИС пояснили, что отбывание наказания в
У них также есть право посещать торговые точки, учебные, медицинские и другие заведения, находящиеся на территории населенного пункта без сопровождения сотрудников учреждения. Кроме того, таким осужденным предоставляется ежегодный трудовой отпуск с выездом в любой регион страны.
«Все беглецы воспользовались выездами за пределы колонии, причем пропадали из поля зрения сотрудников колонии в течение нескольких месяцев», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что сбежавшие осужденные действительно отбывали сроки наказания в
«Однако, воспользовавшись законным правом свободного перемещения за пределами учреждения, в разный период времени, с сентября 2016 года, они совершили уклонение с рабочего объекта и скрылись. Один из осужденных обязан был прибыть в
В данный момент беглецов ищут, их могут привлечь к ответственности за уклонение отбывания наказания.