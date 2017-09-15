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11:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Как осужденные сбежали из колонии, рассказали в КУИС

АСТАНА, 15 сен — Sputnik. В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) рассказали, как шестеро преступников бежали из колонии-поселения в городе Таразе.

Источник: Sputniknews.kz

В КУИС пояснили, что отбывание наказания в колонии-поселения существенно отличается от закрытых учреждений. Отбывающие наказание в колонии-поселении имеют право работать на различных объектах населенного пункта в дневное время и пребывать в расположение учреждения только для ночлега.

У них также есть право посещать торговые точки, учебные, медицинские и другие заведения, находящиеся на территории населенного пункта без сопровождения сотрудников учреждения. Кроме того, таким осужденным предоставляется ежегодный трудовой отпуск с выездом в любой регион страны.

«Все беглецы воспользовались выездами за пределы колонии, причем пропадали из поля зрения сотрудников колонии в течение нескольких месяцев», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что сбежавшие осужденные действительно отбывали сроки наказания в колонии-поселении за кражи, мошеннические и хулиганские действия.

«Однако, воспользовавшись законным правом свободного перемещения за пределами учреждения, в разный период времени, с сентября 2016 года, они совершили уклонение с рабочего объекта и скрылись. Один из осужденных обязан был прибыть в колонию-поселение из предоставленного ему краткосрочного отпуска в марте 2017 года, но не прибыл», — разъясняют представители комитета.

В данный момент беглецов ищут, их могут привлечь к ответственности за уклонение отбывания наказания.

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