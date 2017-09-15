Полиция раскрыла подробности дела о мошенничестве на 44 млн рублей

— Организация вела деятельность с 1 сентября 2014 года по 29 марта 2016 года на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Еврейской автономной области, — говорит заместитель начальника отдела следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю майор юстиции Кирилл Авдонин. — Основная часть потерпевших — пенсионеры и пожилые люди. Полученные от граждан деньги уходили на зарплаты руководителям и сотрудникам компаний, оплату аренды офисов, оплату рекламы. Следствию не удалось установить, куда делась большая часть похищенных средств. Арестованный автомобиль организаторов «Тойота Лэнд Крузер 200», офисная техника и мебель оценена в 529 тысяч рублей.



Напомним, один из аферистов осознал масштабы преступления и самостоятельно явился в правоохранительные органы с повинной. Он рассказал следователям, что структура несколько раз меняла название, представляясь вкладчикам как «Фининвест», «Капиталинвест» и им подобными. В офисах будущим потерпевшим рисовали прекрасные перспективы, рассказывали о регулярном открытии новых офисов в других российских регионах, в том числе в Приморском крае и Новосибирской области.



Как обычно в подобных конторах, вкладчикам на первом этапе стабильно выплачивались проценты, что стимулировало дальнейший приток клиентов. Обещанные проценты по вкладам в размере от 17,62% до 48% годовых гражданам объясняли вложениями в высокодоходный бизнес по выдаче населению микрозаймов. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, составляет до 10 лет лишения свободы. Дело рассматривает Центральный районный суд Хабаровска.