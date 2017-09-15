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11:41 (мск), источник: Вести Приморье

В Яковлевском районе Приморья произошло обрушение части железобетонного моста

Обрушение части пролетного строения конструкции было вызвано проездом перегруженного лесовоза в пятницу, 15 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Искусственное сооружение автодороги Николо-Михайловка-Загорное обеспечивает сообщение с селами Загорное и Краснояровка с общей численностью населения 100 человек. В результате повреждения пролетов железобетонного моста, движение всех видов транспорта по нему временно приостановлено.

Строители обустраивают временный проезд у поврежденного моста в Яковлевском районе Приморского края. В администрации Приморского края подчеркивают, что временный проезд к двум населенным пунктам будет восстановлен в ближайшее время.

Также написано заявление в правоохранительные органы по поводу привлечения к ответственности водителя лесовоза.

В краевом учреждении по делам ГО и ЧС уточнили, что подвоз школьников к домам с мест учебы был обеспечен, продукты питания для населения имеются в достаточном количестве.

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