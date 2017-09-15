В Яковлевском районе Приморья произошло обрушение части железобетонного моста
Обрушение части пролетного строения конструкции было вызвано проездом перегруженного лесовоза в пятницу, 15 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Обрушение части пролетного строения конструкции было вызвано проездом перегруженного лесовоза в пятницу, 15 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Искусственное сооружение автодороги
Строители обустраивают временный проезд у поврежденного моста в Яковлевском районе Приморского края. В администрации Приморского края подчеркивают, что временный проезд к двум населенным пунктам будет восстановлен в ближайшее время.
Также написано заявление в правоохранительные органы по поводу привлечения к ответственности водителя лесовоза.
В краевом учреждении по делам ГО и ЧС уточнили, что подвоз школьников к домам с мест учебы был обеспечен, продукты питания для населения имеются в достаточном количестве.