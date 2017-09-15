Четверо участников погрома в екатеринбургском «Ките» остаются на свободе

Еще четверо пока остаются на свободе. Все молодые люди находятся в разной степени изоляции от общества. Ведутся работы по поиску остальных членов банды.

Напомним, преступление было совершено 7 сентября. По данным следствия, 13 молодых людей, часть из которых несовершеннолетние, ворвались в салоны сотовой связи ночью, когда торговые точки не работали, но в них находились охранники. Они избили мужчин и похитили товар из салонов.