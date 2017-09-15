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11:50 (мск), источник: ЕАН

Четверо участников погрома в екатеринбургском «Ките» остаются на свободе

На текущий момент в Екатеринбурге стражам правопорядка удалось задержать девять участников погрома в ТРЦ «Кит», сообщил агентству ЕАН представитель СК Александр Шульга.

Еще четверо пока остаются на свободе. Все молодые люди находятся в разной степени изоляции от общества. Ведутся работы по поиску остальных членов банды.

Напомним, преступление было совершено 7 сентября. По данным следствия, 13 молодых людей, часть из которых несовершеннолетние, ворвались в салоны сотовой связи ночью, когда торговые точки не работали, но в них находились охранники. Они избили мужчин и похитили товар из салонов.

По «горячим следам» удалось задержать семерых из нападавших — все они являются гражданами среднеазиатских республик. Двое из них — 2000 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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