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11:44 (мск), источник: Om1.ru

Омич украл 210 шампуров, мясо, пиво и музыкальную колонку

Но поехал отнюдь не на пикник. За час омич так довёл своих соседей, что они вызвали полицию.

Из летнего кафе на улице 8 Марта украли 210 шампуров, 20 кг мяса, 5 ящиков алкоголя и музыкальная колонка. Об этом полицейским рассказал 31-летний владелец кафе. Предприниматель оценил ущерб в 57 тысяч рублей. Как сообщает УМВД по Омской области, вор проник в кафе очень просто — отогнул лист профнастила.

Искать подозреваемого пришлось недолго. Через час по номеру 02 позвонили жильцы дома на 19-й Линии. Они пожаловались, что соседи невыносимо громко слушают музыку и игнорируют просьбы убавить звук. Участковый уполномоченный пришёл по адресу и обнаружил: меломаны — двое пьяных мужчин. Полицейский, как и другие его коллеги, получал информацию о недавней краже в кафе. Поэтому его внимание сразу привлекла музыкальная колонка в одной из комнат. Нашлись в квартире и несколько пустых пивных банок.

Участковый позвонил следственно-оперативной группе. Оперативники выехали на место и выяснили: кафе действительно обокрал 27-летний меломан. Он оказался сторожем кафе. Примечательно, что его наняли на эту должность, хотя в биографии мужчины имелось несколько судимостей за уголовные преступления.

Омич признался: он знал, что в морозилке кафе имеется мясо, и решил его украсть. Ночью он проник в помещение и унёс еду. А заодно прихватил алкоголь, шампуры и колонку. Теперь сторожу-рецидивисту грозит до пяти лет колонии.

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