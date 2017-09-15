Омич украл 210 шампуров, мясо, пиво и музыкальную колонку
Но поехал отнюдь не на пикник. За час омич так довёл своих соседей, что они вызвали полицию.
Но поехал отнюдь не на пикник. За час омич так довёл своих соседей, что они вызвали полицию.
Из летнего кафе на улице 8 Марта украли 210 шампуров, 20 кг мяса, 5 ящиков алкоголя и музыкальная колонка. Об этом полицейским рассказал 31-летний владелец кафе. Предприниматель оценил ущерб в 57 тысяч рублей. Как сообщает УМВД по Омской области, вор проник в кафе очень просто — отогнул лист профнастила.
Искать подозреваемого пришлось недолго. Через час по номеру 02 позвонили жильцы дома на 19-й Линии. Они пожаловались, что соседи невыносимо громко слушают музыку и игнорируют просьбы убавить звук. Участковый уполномоченный пришёл по адресу и обнаружил: меломаны — двое пьяных мужчин. Полицейский, как и другие его коллеги, получал информацию о недавней краже в кафе. Поэтому его внимание сразу привлекла музыкальная колонка в одной из комнат. Нашлись в квартире и несколько пустых пивных банок.
Участковый позвонил
Омич признался: он знал, что в морозилке кафе имеется мясо, и решил его украсть. Ночью он проник в помещение и унёс еду. А заодно прихватил алкоголь, шампуры и колонку. Теперь