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12:12 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде мотоциклист врезался в стоящую на дороге фуру

Пострадавшего мотоциклиста доставили в БСМП.

В четверг, 14 сентября, в Калининграде мотоциклист въехал под фуру, стоявшую на проезжей части. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

«Авария произошла в 17:55 на 11 км Южного обхода в Калининграде. По предварительным данным, водитель мотоцикла Kawasaki отвлёкся от управления и допустил наезд на автомобиль Iveco, стоявший в этот момент на проезжий части», — пояснили в полиции.

По информации источника в экстренных службах региона, водителю мотоцикла 28 лет. Пострадавшего доставили в БСМП с сотрясением головного мозга, скальпированными ранами и переломом левого бедра.

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