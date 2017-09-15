В Калининграде мотоциклист врезался в стоящую на дороге фуру

В четверг, 14 сентября, в Калининграде мотоциклист въехал под фуру, стоявшую на проезжей части. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

«Авария произошла в 17:55 на 11 км Южного обхода в Калининграде. По предварительным данным, водитель мотоцикла Kawasaki отвлёкся от управления и допустил наезд на автомобиль Iveco, стоявший в этот момент на проезжий части», — пояснили в полиции.