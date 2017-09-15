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11:51 (мск), источник: Publika.md

Трое неизвестных в масках избили жителя села Пухой, а затем похитили

Жителя села Пухой Яловенского района минувшим вечером избили, а затем похитили. Трое неизвестных в масках вывезли его на окраину села и даже вырыли ему могилу.

Источник: Publika.md

Информацию подтвердил глава инспектората полиции Яловен Павел Дамаскин. Пострадавший рассказал правоохранителям, что узнал в одном из нападавших односельчанина, на которого ранее подал в суд.

Мужчина говорит, что агрессоры пытались заставить его изменить показания. И обещали, что если он этого не сделает, они наймут киллера.

Агрессоры отпустили его только после того, как он со всем согласился.

Ведётся следствие.

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