Трое неизвестных в масках избили жителя села Пухой, а затем похитили
Жителя села Пухой Яловенского района минувшим вечером избили, а затем похитили. Трое неизвестных в масках вывезли его на окраину села и даже вырыли ему могилу.
Жителя села Пухой Яловенского района минувшим вечером избили, а затем похитили. Трое неизвестных в масках вывезли его на окраину села и даже вырыли ему могилу.
Информацию подтвердил глава инспектората полиции Яловен Павел Дамаскин. Пострадавший рассказал правоохранителям, что узнал в одном из нападавших односельчанина, на которого ранее подал в суд.
Мужчина говорит, что агрессоры пытались заставить его изменить показания. И обещали, что если он этого не сделает, они наймут киллера.
Агрессоры отпустили его только после того, как он со всем согласился.
Ведётся следствие.