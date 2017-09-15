Подозреваемых в кражах оборудования с вышек сотовой связи задержали в Иркутском районе

На счету предполагаемых преступников не менее 20 эпизодов. Последний они совершили на 11-м километре Качугского тракта в районе садоводства «Статистик-2». Там злоумышленники украли оборудование стоимостью 300 тысяч рублей — аккумуляторы и электростанцию. Передвигались злоумышленники на «ГАЗели», на которой их и задержали. В машине обнаружили и похищенное оборудование.