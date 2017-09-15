Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек - СМИ
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
СМИ: Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
На Украине собираются штурмовать резиденцию Порошенко – СМИ
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
В Киеве готовятся отстранить Порошенко: СМИ об импичменте
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
16Последствия урагана «Ирма»
14:42 (мск), источник: Вести Иркутск

Подозреваемых в кражах оборудования с вышек сотовой связи задержали в Иркутском районе

Подозреваемых в серии краж оборудования с вышек сотовой связи задержали в Иркутском районе.

На счету предполагаемых преступников не менее 20 эпизодов. Последний они совершили на 11-м километре Качугского тракта в районе садоводства «Статистик-2». Там злоумышленники украли оборудование стоимостью 300 тысяч рублей — аккумуляторы и электростанцию. Передвигались злоумышленники на «ГАЗели», на которой их и задержали. В машине обнаружили и похищенное оборудование.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 11 межмуниципального управления МВД России Иркутска установили и задержали двух 30-летних иркутян. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Артём Иванов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
Ущерб от анонимных звонков о минировании оценили в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Кремль опроверг решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь