Суд оставил в силе приговор учительнице физкультуры, торговавшей спайсом

Напомним, в Челябинске учитель физкультуры гимназии № 63 была задержана 15 марта при попытке сбыта в маршрутном такси спайса весом 0,51 грамма. В ходе обысков в ее квартире было обнаружено еще шесть полиэтиленовых пакетов с синтетическим наркотическим средством.

В июле Калининский районный суд вынес приговор Мельковой. Она была признана виновной в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (п. «г» ч.4 ст. 228 УК РФ) и в покушении на сбыт (ч.3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228 УК РФ). Суд назначил учителю наказание7 лет 6 месяцев колонии общего режимас лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 7 лет.

Прокурор обжаловал приговор, настаивая на более строгом наказании. Осужденная апелляционную жалобу не подавала.