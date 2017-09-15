Под Ростовом тушат крупный природный пожар

По информации регионального МЧС, пожар возник в Аксайском районе, недалеко от СНТ «Задонье», произошло загорание камыша. Точная площадь пожара уточняется. В тушении огня задействовано 30 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе вертолет.