Африканскую чуму свиней занесли дикие кабаны в Богородский район
Новая вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в регионе. Теперь в зоне карантина оказалось Богородское лесничество и район.
Новая вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в регионе. Теперь в зоне карантина оказалось Богородское лесничество и район.
Как пояснили в областном Управлении Россельхознадзора, вирус был занесен дикими кабанами. Генетический материал вируса АЧС был выделен при проведении лабораторных исследований павших диких кабанов в лесничестве. Сейчас проводится комплекс ограничительных мероприятий на данной территории.