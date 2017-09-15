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12:16 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Африканскую чуму свиней занесли дикие кабаны в Богородский район

Новая вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в регионе. Теперь в зоне карантина оказалось Богородское лесничество и район.

Источник: AP 2017

Как пояснили в областном Управлении Россельхознадзора, вирус был занесен дикими кабанами. Генетический материал вируса АЧС был выделен при проведении лабораторных исследований павших диких кабанов в лесничестве. Сейчас проводится комплекс ограничительных мероприятий на данной территории.

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