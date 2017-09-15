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12:50 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове пьяный мужчина упал с балкона, помогая другу

Инцидент произошел в Тирасполе, где изрядно выпивший мужчина решил прийти на выручку своему приятелю.

Источник: Actualitati.md

Как выяснилось позже, один из мужчин, находясь на рыбалке, потерял ключ от своей квартиры. Отзывчивый приятель предложил ему свою помощь, а именно попасть в закрытую квартиру через балкон соседки.

К сожалению, воплотить в жизнь план не вышло: мужчина упал с балкона и получил множество травм. В больнице у него диагностировали травму головы, множественные переломы и ушибы.

Выясняются подробности случившегося.

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