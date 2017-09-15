Из школы в Омске эвакуировали детей
Но это не возобновление волны «минирований», которая прокатилась по городу
Но это не возобновление волны «минирований», которая прокатилась по городу
Сегодня очевидцы сообщили Om1.ru, что около 14:30 в лицей № 145 в Авиагородке съехались машины с мигалками. Из здания вывели учеников. Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.
Однако в УМВД по Омской области опровергли подозрение, что эвакуация в лицее — очередной эпизод в серии «телефонных терактов».
УМВД по Омской области:
— Сработала кнопка тревожной сигнализации. На место выехали сотрудники вневедомственной охраны. Но тревога оказалась ложной. Сейчас в школе всё спокойно.
Напомним, что серия массовых эвакуаций