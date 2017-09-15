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12:42 (мск), источник: Om1.ru

Из школы в Омске эвакуировали детей

Но это не возобновление волны «минирований», которая прокатилась по городу 10—11 сентября.

Сегодня очевидцы сообщили Om1.ru, что около 14:30 в лицей № 145 в Авиагородке съехались машины с мигалками. Из здания вывели учеников. Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Однако в УМВД по Омской области опровергли подозрение, что эвакуация в лицее — очередной эпизод в серии «телефонных терактов».

УМВД по Омской области:

 — Сработала кнопка тревожной сигнализации. На место выехали сотрудники вневедомственной охраны. Но тревога оказалась ложной. Сейчас в школе всё спокойно.

Напомним, что серия массовых эвакуаций из-за анонимных звонков длилась в России с 10 по 14 сентября. Особенно отличился Омск. Он стал не только одним из первых городов, которые настигла эта напасть, и не только одним из немногих мегаполисов, которые терроризировали два дня. В Омске количество «заминированных» зданий достигло 56, тогда как в других городах редко случалось более 10−20 эвакуаций.

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