Из школы в Омске эвакуировали детей

Напомним, что серия массовых эвакуаций из-за анонимных звонков длилась в России с 10 по 14 сентября. Особенно отличился Омск. Он стал не только одним из первых городов, которые настигла эта напасть, и не только одним из немногих мегаполисов, которые терроризировали два дня. В Омске количество «заминированных» зданий достигло 56, тогда как в других городах редко случалось более 10−20 эвакуаций.