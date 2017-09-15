В Воронежской области нашли пропавшего парня с шизофренией
Жизни 27-летнего Виктора Козьякова ничего не угрожает.
Жизни 27-летнего Виктора Козьякова ничего не угрожает.
Пропавшего в павловском хуторе Момотов 27-летний Виктора Козьякова нашли живым, сообщили волонтёры
Как уточнил в разговоре с корреспондентом «Вести-Воронеж» руководитель отряда Алексей Новиков, Козьяков катался по Воронежской области. Его узнали по ориентировкам и сообщили в полицию. Сотрудники МВД доставили молодого человека домой.
Виктор Козьяков отсутствовал дома с вечера 12 сентября. Он ушёл со всеми документами. Родные опасались за его жизнь, поскольку у молодого человека есть психическое расстройство.