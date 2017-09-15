В Воронежской области нашли пропавшего парня с шизофренией

Пропавшего в павловском хуторе Момотов 27-летний Виктора Козьякова нашли живым, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Воронежец» в пятницу, 15 сентября. Жизни молодого человека ничего не угрожает.

Как уточнил в разговоре с корреспондентом «Вести-Воронеж» руководитель отряда Алексей Новиков, Козьяков катался по Воронежской области. Его узнали по ориентировкам и сообщили в полицию. Сотрудники МВД доставили молодого человека домой.