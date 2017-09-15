У ольховатцев из-за перенапряжения в сети сгорела бытовая техника

У жителей поселка Заболотовка Ольховатского района сгорела бытовая техника из-за скачка напряжения в четверг, 14 сентября. ЧП случилось на улицах Зеленой и Новаторов в 17:00. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказала местная жительница Татьяна Тараненко в пятницу, 15 сентября.

У сельчан сгорели телевизоры, водонагревательные котлы и холодильники. Жители сразу же измерили напряжение в сети вольтметром.

— Прибор показал, что в сети 440 В. Показания прибора зафиксировали и сфотографировали, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» житель улицы Зеленая Сергей Лопатин.

По словам жителя улицы Новаторов Василий Борзило, такое напряжение держалось в сети полчаса. Затем электричество отключили, а через некоторое время включили уже положенные 220 В.

— Сразу же после инцидента вызвали участкового. Написали заявление «О содействии в возмещении ущерба». Собрали сход жителей с участием главы и представителя из районных электросетей, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Татьяна Тараненко.

У жителей разные версии случившегося. По их словам, накануне электрики ремонтировали трансформаторную подстанцию. Ольховатцы обратились в ТНС энерго Ольховатского района.

— Представители ТНС энерго пояснили, чтобы мы готовили паспорта и чеки на бытовую и оргтехнику. Необходимо заключение на то, что техника сгорела от перенапряжения, лицензия на соответствие и другие документы. У многих гарантия на технику истекла или выбросили чеки. Мы сами ремонтируем холодильник, без него продукты пропадут. Не будем же мы ждать, пока нам его отремонтируют за счет возмещения ущерба, — поделилась жительница Инна Кравцова.