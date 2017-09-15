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13:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Прокуратура проводит проверку по факту незаконного сбора денег с участников выставки «Агрофест НН-2017»

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту незаконного сбора денег с участников выставки «Агрофест НН-2017». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 15 сентября 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

По информации, во время проведения сельскохозяйственной выставки «Агрофест НН — 2017» (которая состоялась в Кстовском районе 13—14 июля, — прим. НИА «Нижний Новгород») директор фирмы, не имеющей отношения к выставочным мероприятиям, взимал с участников деньги под видом оплаты услуг по организации и проведению данной выставки. При этом отмечается, что выставка проводилась за счёт бюджетных средств, и участие для сельхозпроизводителей являлось бесплатным.

В настоящее время прокурорская проверка продолжается. «Устанавливаются обстоятельства, а также принимаются меры к установлению всех лиц, причастных к нарушению законодательства», — сообщает прокуратура.

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