Прокуратура проводит проверку по факту незаконного сбора денег с участников выставки «Агрофест НН-2017»
Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту незаконного сбора денег с участников выставки «Агрофест НН-2017». Об этом сообщает
Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту незаконного сбора денег с участников выставки «Агрофест НН-2017». Об этом сообщает
По информации, во время проведения сельскохозяйственной выставки «Агрофест НН — 2017» (которая состоялась в Кстовском районе
В настоящее время прокурорская проверка продолжается. «Устанавливаются обстоятельства, а также принимаются меры к установлению всех лиц, причастных к нарушению законодательства», — сообщает прокуратура.