Прокуратура проводит проверку по факту незаконного сбора денег с участников выставки «Агрофест НН-2017»

По информации, во время проведения сельскохозяйственной выставки «Агрофест НН — 2017» (которая состоялась в Кстовском районе 13—14 июля , — прим. НИА «Нижний Новгород») директор фирмы, не имеющей отношения к выставочным мероприятиям, взимал с участников деньги под видом оплаты услуг по организации и проведению данной выставки. При этом отмечается, что выставка проводилась за счёт бюджетных средств, и участие для сельхозпроизводителей являлось бесплатным.