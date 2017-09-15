В Большеболдинском районе чиновник присвоил 170 тысяч в виде премии
Чиновник, обвиняемый в получении премии мошенническим путем, предстанет перед судом.
Чиновник, обвиняемый в получении премии мошенническим путем, предстанет перед судом.
Глава администрации одного из сельсоветов Большеболдинского муниципального района мошенническим путем выписал себе премии на общую сумму 169 354 тысячи рублей, сообщает объединённая
Чиновник, используя свое служебное положение, дал устное указание специалисту администрации изготовить и подписать распоряжения о его премировании от имени главы местного самоуправления районного сельсовета.
Таким образом, без ведома работодателя он незаконно получал премии с 2010 года по 2016 год в общей сумме 169 354, 17 рублей. Средства являлись частью бюджета одного из сельсоветов Большеболдинского муниципального района Нижегородской области.
Глава администрации сельсовета обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то, есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Дело поступило в Большеболдинский районный суд для рассмотрения по существу.