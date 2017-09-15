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14:25 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Большеболдинском районе чиновник присвоил 170 тысяч в виде премии

Чиновник, обвиняемый в получении премии мошенническим путем, предстанет перед судом.

Глава администрации одного из сельсоветов Большеболдинского муниципального района мошенническим путем выписал себе премии на общую сумму 169 354 тысячи рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Чиновник, используя свое служебное положение, дал устное указание специалисту администрации изготовить и подписать распоряжения о его премировании от имени главы местного самоуправления районного сельсовета.

Таким образом, без ведома работодателя он незаконно получал премии с 2010 года по 2016 год в общей сумме 169 354, 17 рублей. Средства являлись частью бюджета одного из сельсоветов Большеболдинского муниципального района Нижегородской области.

Глава администрации сельсовета обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то, есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Дело поступило в Большеболдинский районный суд для рассмотрения по существу.

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