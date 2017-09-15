В Большеболдинском районе чиновник присвоил 170 тысяч в виде премии

Глава администрации одного из сельсоветов Большеболдинского муниципального района мошенническим путем выписал себе премии на общую сумму 169 354 тысячи рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Чиновник, используя свое служебное положение, дал устное указание специалисту администрации изготовить и подписать распоряжения о его премировании от имени главы местного самоуправления районного сельсовета.

Таким образом, без ведома работодателя он незаконно получал премии с 2010 года по 2016 год в общей сумме 169 354, 17 рублей. Средства являлись частью бюджета одного из сельсоветов Большеболдинского муниципального района Нижегородской области.