Максата Усенова задержали с коробком марихуаны

«Подсудимый Усенов М. К. в ходе главного судебного разбирательства вину признал полностью и показал, что около 12 часов дня 29 августа 2017 года встретился с другом, с которым пообедал в ресторане, расположенном на улице Жандосова города Алматы. После чего, около 13 часов шел по улице Жандосова, где на пересечении с улицей Ауэзова на земле увидел спичечный коробок, который пнул. Коробок приоткрылся, внутри он увидел полкоробки вещества зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Коробку положил к себе в карман. Затем пошел в компьютерный клуб “QWERTY”, расположенный по адресу: город Алматы, улица Масанчи, 78. Когда рассчитывался с кассиром клуба, в кармане обнаружил коробку, которую положил до этого. Сам не понимает, как это совершил, но он вышел на улицу, и употребил марихуану. Употреблял впервые, обещает, что это будет и последний. Потом вернулся в клуб, сел за стол № 72. Через некоторое время в клуб пришли сотрудники полиции, увидели спичечный коробок с марихуаной, который он положил на стол № 69. Он признался, что спичечный коробок принадлежит ему», — говорится в материалах дела.