Детский сад Челябинска заплатит за травму ребенка
Детский сад Челябинска заплатит за травму ребенка. Прокуратура Металлургического района потребовала возместить моральный вред.
Детский сад Челябинска заплатит за травму ребенка. Прокуратура Металлургического района потребовала возместить моральный вред.
Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку по обращению законного представителя 7-летнего ребенка о получении травмы в детском саду.
«Установлено, что в апреле 2017 года во время прогулки на площадке детского сада ребенок при падении получил травму, о чем воспитатели группы руководству учреждения и законным представителям ребенка не сообщили», — сообщили в прокуратуре региона.
Согласно медицинскому заключению у ребенка имел место перелом лучевой кости со смещением, что квалифицировано как легкий вред здоровью. По результатам служебной проверки заведующая детским садом и воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании с дошкольного образовательного учреждения морального вреда в размере 200 тысяч рублей.