Детский сад Челябинска заплатит за травму ребенка

Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку по обращению законного представителя 7-летнего ребенка о получении травмы в детском саду.

«Установлено, что в апреле 2017 года во время прогулки на площадке детского сада ребенок при падении получил травму, о чем воспитатели группы руководству учреждения и законным представителям ребенка не сообщили», — сообщили в прокуратуре региона.

Согласно медицинскому заключению у ребенка имел место перелом лучевой кости со смещением, что квалифицировано как легкий вред здоровью. По результатам служебной проверки заведующая детским садом и воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности.