Серийного автоугонщика из Новосибирска задержали в Кузбассе, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Житель Новокузнецка обратился в полицию и рассказал, что у него угнали автомобиль «Тойота РАВ 4» стоимостью в 1 млн рублей. Началось расследование, в МВД установили причастного к угону 25-летнего жителя Новосибирска. Кроме того, полицейские получили информацию, что машину заявителя подозреваемый спрятал на территории Новоильинского района Новокузнецка. В полиции устроили засаду и поймали потенциального угонщика с поличным.

«Полицейские установили его причастность еще к 6 аналогичным преступлениям, совершенным на территории Кемерова и Новокузнецка. Во всех случаях он похищал автомобили иностранного производства, которые впоследствии реализовывал в странах ближнего зарубежья», — заявили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Угонщику грозит 6 лет тюрьмы.