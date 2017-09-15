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13:20 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пенсионер пойдёт под суд из-за внука-убийцы

Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия.

В начале июля на улице Широкий подросток, играясь, пристрелил своего приятеля.

«Следствие установило, что 11-летний подросток вместе с другом был в гостях у дедушки, которого не было дома. Они достали находившееся в шкафу ружьё. Внук спустил курок и случайно застрелил друга: школьник не подозревал, что оружие было заряженным», — сообщили в пресс-центре прокуратуры по Новосибирской области.

В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что пенсионер, вопреки законодательству, не обеспечил хранение указанных предметов в закрытом за замок специальном металлическом сейфе (шкафу). Позже выяснилось, что такой сейф у мужчины имелся, но его временно в гараж для переоборудования запорного устройства.75-летний мужчина признал вину. Его обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека. Старику грозят исправительные работы, штраф или ограничение свободы.

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