В Омске водитель «Лады» врезался в двери ТВЦ «Каскада»
ДПТ произошло напротив Дома печати.
ДПТ произошло напротив Дома печати.
Водитель «Лады» врезался в двери ТВЦ «Каскада». Очевидцы разметили фотографию ДТП в соцсетях.
Авария произошла сегодня утром у центрального входа в здание, расположенное на проспекте Карла Маркса, 24.
Все городские группы «ВКонтакте» разместили фотографии очевидцев с места происшествия, а омичи размышляют, неужели водитель автомобиля так торопился в магазин, что даже не успел выйти из машины.