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13:31 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске водитель «Лады» врезался в двери ТВЦ «Каскада»

ДПТ произошло напротив Дома печати.

Водитель «Лады» врезался в двери ТВЦ «Каскада». Очевидцы разметили фотографию ДТП в соцсетях.

Авария произошла сегодня утром у центрального входа в здание, расположенное на проспекте Карла Маркса, 24.

Все городские группы «ВКонтакте» разместили фотографии очевидцев с места происшествия, а омичи размышляют, неужели водитель автомобиля так торопился в магазин, что даже не успел выйти из машины.

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