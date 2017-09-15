В Омске водитель «Лады» врезался в двери ТВЦ «Каскада»

Авария произошла сегодня утром у центрального входа в здание, расположенное на проспекте Карла Маркса, 24.

Все городские группы «ВКонтакте» разместили фотографии очевидцев с места происшествия, а омичи размышляют, неужели водитель автомобиля так торопился в магазин, что даже не успел выйти из машины.