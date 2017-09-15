Самарец открыл стрельбу в офисе бизнесмена, когда тот отказался дать ему миллион

Как выяснили стражи порядка, мужчина пришел в офис к предпринимателю, занимающемуся поставкой автозапчастей, и сообщил, что является представителем организации, с которой сотрудничает бизнесмен. После этого он потребовал у владельца фирмы один миллион рублей в качестве компенсации за якобы бракованный товар, однако получил отказ. В ответ на это вымогатель выстрелил предпринимателю в ногу из травматического пистолета.