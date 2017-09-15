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13:48 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарец открыл стрельбу в офисе бизнесмена, когда тот отказался дать ему миллион

В Самаре сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в вымогательстве.

Источник: Reuters

Как выяснили стражи порядка, мужчина пришел в офис к предпринимателю, занимающемуся поставкой автозапчастей, и сообщил, что является представителем организации, с которой сотрудничает бизнесмен. После этого он потребовал у владельца фирмы один миллион рублей в качестве компенсации за якобы бракованный товар, однако получил отказ. В ответ на это вымогатель выстрелил предпринимателю в ногу из травматического пистолета.

«При повторном визите в офис к бизнесмену сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области подозреваемый был задержан при передаче ему части требуемой суммы в размере ста тысяч рублей. В автомобиле злоумышленника полицейские обнаружили травматический пистолет», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

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